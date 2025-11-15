दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरकत में आई दून पुलिस, अब बैंक के माध्यम से होगी पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त
दिल्ली में धमाके के बाद दून पुलिस हरकत में आई है। पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त अब बैंक के माध्यम से होगी। एसएसपी अजय सिंह ने पुरानी कार व बाइकों को किराए पर देने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक ने चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खरीदार की पूरी जानकारी और बैंक डिटेल लेना अनिवार्य किया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त अब बैंक के माध्यम से होगी। इससे कार खरीदार के बैंक खाते की जानकारी मिल सकेगी। दिल्ली में हुए बम धमाके बाद दून पुलिस हरकत में आई और पुराने वाहन खरीद-फरोख्त में की सख्ती की है।
शनिवार को एसएसपी अजय सिंह ने पुरानी कार व बाइकों को रेंट-विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण किया और वाहनों को रेंट व विक्रय करने संबंधित सभी रिकार्ड व रजिस्टरों को चेक किया।
हाल ही में दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना को देखते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिला प्रभारियों को चेकिंग अभियान चलाने व थाना क्षेत्रों में स्थित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों की भी चेकिंग कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
शनिवार को एसएसपी ने नगर क्षेत्र स्थित पुरानी बाइक व कार को रेंट और विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने प्रतिष्ठानों में कार व बाइकों को रेंट और विक्रय से संबंधित दस्तावेज व रजिस्टर को चेक करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान एसएसपी ने उपस्थित अधिकारियों को पुरानी कार व बाइकों को बेचने और किराए पर देने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए।
कहा कि सभी प्रतिष्ठान संचालकों को कार व बाइक बेचते समय एक फार्म दिया जाएगा, जिसमें वाहन खरीदार की पूरी जानकारी होगी। खरीदार की पहचान से संबंधित सभी वैध दस्तावेज व उनके मोबाइल नंबरों को लिया जाएगा।
सभी दस्तावेज व मोबाइल नंबर को वेरिफाई करने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान संचालक की होगी। इसके अलावा वाहन की खरीद-फरोख्त से संबंधित लेन-देन की प्रक्रिया में अधिकांश धनराशि का भुगतान खरीदार के बैंक खाते के माध्यम से लिया जाएगा, ताकि खरीदार के बैंक खाते की डिटेल भी प्रतिष्ठान संचालक को उपलब्ध हो सकें।
