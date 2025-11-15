दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरकत में आई दून पुलिस, अब बैंक के माध्यम से होगी पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त

जागरण संवाददाता, देहरादून: पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त अब बैंक के माध्यम से होगी। इससे कार खरीदार के बैंक खाते की जानकारी मिल सकेगी। दिल्ली में हुए बम धमाके बाद दून पुलिस हरकत में आई और पुराने वाहन खरीद-फरोख्त में की सख्ती की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को एसएसपी अजय सिंह ने पुरानी कार व बाइकों को रेंट-विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण किया और वाहनों को रेंट व विक्रय करने संबंधित सभी रिकार्ड व रजिस्टरों को चेक किया। हाल ही में दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना को देखते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिला प्रभारियों को चेकिंग अभियान चलाने व थाना क्षेत्रों में स्थित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों की भी चेकिंग कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

शनिवार को एसएसपी ने नगर क्षेत्र स्थित पुरानी बाइक व कार को रेंट और विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने प्रतिष्ठानों में कार व बाइकों को रेंट और विक्रय से संबंधित दस्तावेज व रजिस्टर को चेक करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।