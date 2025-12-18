Language
    Dehradun: क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दून किंग राइडर बना चैंपियन, दून सुपर किंग को हराया 29 रन से

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    देहरादून में दून किंग राइडर ने दून सुपर किंग को 29 रनों से हराकर मंजुल सिंह माजिला क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। दून किंग के साकेत पंत मैन आफ द सीरीज बने। ...और पढ़ें

    देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में आयोजित मंजुल सिंह माझिला स्मृति पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में विजेता दून किंग राइडर को ट्राफी प्रदान की गई। इस मौके पर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी, दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा समेत प्रेस क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून : मंजुल सिंह माजिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दून किंग राइडर ने दून सुपर किंग को 29 रनों से हराकर खिताबी मुकाबला जीत लिया। दून किंग के साकेत पंत ने 34 रनों की शानदार पारी खेलने के साथ दो विकेट झटके।

    साकेत पंत को मैन आफ द सीरीज एवं सुपर किंग के हर्ष उनियाल को बेस्ट बालर के खिताब से नवाजा गया। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा, सीआइएमएस कालेज के चेयरमैन ललित जोशी, दिवंगत मंजुल सिंह माजिला की पत्नी भावना माजिला ने विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्राफी से नवाजा।

    गुरुवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के मैदान में फाइनल मुकाबला दून किंग राइडर और दून सुपर किंग के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे। इस दौरान दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा, दैनिक जागरण के समाचार संपादक देवेंद्र सती, अमर उजाला के राज्य संपादक अनूप बाजपेयी, हिंदुस्तान के राज्य संपादक राजीव पांडे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी, दिवंगत मंजुल सिंह माजिला की पत्नी भावना माझिला ने मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद टास किया गया।

    दून किंग राइडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टीम के कप्तान सुनील कुमार ने 41, भानु प्रकाश ने 33, साकेत पंत ने 34 रन की पारी खेली। दून सुपर किंग के गेंदबाज हर्ष उनियाल ने दो, दीपक पुरोहित ने एक विकेट झटका।

    जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दून सुपर किंग की टीम निर्धारित ओवर में सात विकेट खोकर 134 रन बना पायी। टीम के बल्लेबाज मनीष डंगवाल ने 43, शैलेंद्र सेमवाल ने 20, मातबर कंडारी ने सर्वाधिक 16 रन की पारी खेली। दून किंग राइडर के गेंदबाज साकेत पंत, अभय कैंतुरा, योगेश सेमवाल ने दो-दो विकेट झटके। इस मौके पर प्रेस क्लब के महामंत्री सुरेंद्र डसीला, खेल संयोजक अभय कैंतुरा, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अजय राणा आदि मौजूद रहे।

