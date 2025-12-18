Dehradun: क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दून किंग राइडर बना चैंपियन, दून सुपर किंग को हराया 29 रन से

जागरण संवाददाता, देहरादून : मंजुल सिंह माजिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दून किंग राइडर ने दून सुपर किंग को 29 रनों से हराकर खिताबी मुकाबला जीत लिया। दून किंग के साकेत पंत ने 34 रनों की शानदार पारी खेलने के साथ दो विकेट झटके।

साकेत पंत को मैन आफ द सीरीज एवं सुपर किंग के हर्ष उनियाल को बेस्ट बालर के खिताब से नवाजा गया। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा, सीआइएमएस कालेज के चेयरमैन ललित जोशी, दिवंगत मंजुल सिंह माजिला की पत्नी भावना माजिला ने विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्राफी से नवाजा।

गुरुवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के मैदान में फाइनल मुकाबला दून किंग राइडर और दून सुपर किंग के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे। इस दौरान दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा, दैनिक जागरण के समाचार संपादक देवेंद्र सती, अमर उजाला के राज्य संपादक अनूप बाजपेयी, हिंदुस्तान के राज्य संपादक राजीव पांडे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी, दिवंगत मंजुल सिंह माजिला की पत्नी भावना माझिला ने मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद टास किया गया।

दून किंग राइडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टीम के कप्तान सुनील कुमार ने 41, भानु प्रकाश ने 33, साकेत पंत ने 34 रन की पारी खेली। दून सुपर किंग के गेंदबाज हर्ष उनियाल ने दो, दीपक पुरोहित ने एक विकेट झटका।