जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। चाइनामैन गेंदबाज शिवांग कुमार का मंगलवार को हुइ आईपीएल 2026 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख में टीम शामिल किया। शिवांग के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में देखने को मिला। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे शिवांग ने महज 21 गेंदों में 42 रन बनाए और साथ ही तीन विकेट भी झटके। हाल ही में मध्यप्रदेश लीग में शिवांग ने 42 गेंदों में 92 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

इस पारी ने उनकी बल्लेबाजी क्षमता को भी उजागर किया और उन्हें आलराउंडर के रूप में पहचान दिलाई। । इस शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और 30 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के हिस्सा बन गए। शिवांग ने बचपन में भारतीय स्पिनर कुलदीप सिंह यादव की गेंदबाजी से प्रभावित होकर चाइनामैन गेंदबाजी अपनाई।

दरअसल, शिवांग पिछले एक दशक से मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं और अंडर-16, अंडर-19 व अंडर-23 स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वर्तमान में वह मुश्ताक अली ट्राफी में मध्य प्रदेश की सीनियर टीम का हिस्सा हैं मुरादाबाद के लोग अब क्रिकेट के इस नए सितारे को आने वाले आइपीएल सत्र में दमखम दिखाते देखने को उत्सुक हैं।

घर में मिला क्रिकेट का माहौल शिवांग का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है। शिवांग कुमार के क्रिकेट सफर की शुरुआत उनके घर से ही हुई। उनके पिता प्रवीन कुमार, जो रेलवे में सीटीआइ पद पर मुरादाबाद में कार्यरत हैं, कभी बंगाल रणजी टीम के हिस्सा रह चुके हैं। पिता का अनुभव और अनुशासन ही शिवांग की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुआ।

परिवार में क्रिकेट का माहौल पहले से था, जिससे शिवांग को लगातार प्रेरणा मिलती रही। पिता का कहना है कि शिवांग ने बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जुनून दिखाया और हमेशा पूरे समर्पण से मैदान में उतरते रहे। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे उनकी प्रतिबद्धता और मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की राह आसान कर दी।

शिवांग के चयन से मुरादाबाद के क्रिकेटरों में जोश चाइनामैन गेंदबाज शिवांग कुमार के आइपीएल में चयन के बाद मुरादाबाद के क्रिकेटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका असर शहर के प्रमुख क्रिकेट केंद्र सोनकपुर स्टेडियम में साफ नजर आ रहा है, जहां सुबह से ही युवा खिलाड़ी अभ्यास में जुटे दिखाई दे रहे हैं। सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों स्टेडियम में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है।

बल्लेबाज नेट्स पर अतिरिक्त समय दे रहे हैं, वहीं गेंदबाज अपनी लाइन-लेंथ और विविधताओं पर खास ध्यान दे रहे हैं। कई युवा खिलाड़ी चाइनामैन और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी सीखने के लिए कोचों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। शिवांग से पहले मुरादाबाद से मोहम्मद शमी, पीयूष चावला और मोहसिन खान जैसे खिलाड़ी शहर का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोश कर चुके हैं।

शहर की विभिन्न क्रिकेट अकादमियों में इन दिनों अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। सुबह और शाम दोनों सत्रों में युवा खिलाड़ी अतिरिक्त अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। रेलवे कॉलोनी, चंदनपुर, सिविल लाइंस, बुद्धि विहार और लाइनपार क्षेत्र के मैदानों में युवा क्रिकेटर गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

खासकर स्पिन और तेज गेंदबाज अपनी विविधताओं पर काम कर रहे हैं। कई खिलाड़ी चाइनामैन और लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजी सीखने के लिए कोचों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। स्थानीय कोच मिर्जा दानिश आलम का कहना है कि शिवांग ने साबित कर दिया है कि मुरादाबाद जैसे शहर से भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शिवांग की मेहनत, अनुशासन और धैर्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। यही कारण है कि अब अभिभावक भी बच्चों को क्रिकेट के लिए अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं।खिलाड़ियों का मानना है कि शिवांग का चयन सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि पूरे जिले की उपलब्धि है।