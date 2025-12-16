मुरादाबाद: विधायक के भाई पर हमलावर गिरफ्तार, पुलिस बोली- 'यह हमला चुनावी खुन्नस का नतीजा'

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर विधायक रितेश गुप्ता के भाई अमित गुप्ता पर जानलेवा हमला चुनावी रंजिश को लेकर किया गया था। बताया जाता है कि चुनाव के बाद विधायक भाई ने आरोपितों से कहा था कि तुमने हमें वोट नहीं दिया। तभी से आरोपित रंजिश मान रहे थे। जबकि शाम तक पुलिस विधायक भाई की स्कूटी के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद बताया था, लेकिन शाम को पुलिस ने मामले का राजफाश करते हुए चुनावी रंजिश बताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित गुड़िया बाग निवासी अभिषेक महरोत्रा और अनमोल दिवाकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपित अमन समेत दो फरार हैं। विधायक के छोटे भाई अमित गुप्ता की कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौक पर ज्वेलर्स की दुकान है। वह रविवार की शाम करीब साढ़े सात बजे दुकान से घर के लिए निकले थे। करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचे थे। इसी बीच युवकों ने उनकी स्कूटी के सामने अपनी स्कूटी लगा दी।

आरोपितों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इस मामले में अमित गुप्ता के शिकायती पत्र के आधार पर अभिषेक, अमन समेत दो दो अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट, धमकी देने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने रविवार की रात ही आरोपित अभिषेक महरोत्रा और अनमोल दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपितों ने पूछताछ में बताया था कि अमित से उनकी चुनावी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते रविवार रात अभिषेक, अपने भाई अमन और दोस्त अनमोल के साथ बाजार आया और अमित गुप्ता की तलाश में जुट गया। जैसे ही अमित गुप्ता दुकान बंद करके चले तभी उनपर हमला कर दिया। एसपी सिटी ने बताया कि फरार आरोपित अमन और अन्य की तलाश की जा रही है।

सेल्समैनों पर हमला करने का मामला भी रफादफा शहर विधायक के भाई सौरभ गुप्ता की पीवीआर सिनेमा स्थित शराब की माडल शाप के सेल्समैन तरुण और पर हमला करने वाले आरोपितों को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस गिरफ्तारी न करने पीछे राजनीतिक कारण माना जा रहा है। क्योंकि कुछ दिनों तक पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद मामले को रफादफा कर दिया। घटना के दिन लूटपाट का शोर मचाया गया था।

सिविल लाइंस क्षेत्र के पीवीआर सिनेमा हाल में विधायक के भाई की अंग्रेजी शराब की माडल शाप है। दो जुलाई की रात सेल्समैन तरुण और रिवांशु दुकान बंद कर हरथला स्थित अपने घर लौट रहे थे। हमलावरों ने आते ही मारपीट शुरू कर दी। सेल्समैन के विरोध करने पर उन्होंने बेल्ट से गला दबाने का प्रयास किया था।

पुलिस ने सेल्समैन तरुण के शिकायती पत्र पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। घटना को हुए पांच माह बीत गए है, लेकिन अभी तक आरोपित नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यह मामला सत्तापक्ष के विधायक से जुड़ा है।