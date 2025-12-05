Dehradun: एक ही टीचर के भरोसे थे 34 बच्चे, डीएम ने दिया फरमान; 24 घंटे में तैनात हुई दूसरी शिक्षिका

जागरण संवाददाता, देहरादून: डोईवाला ब्लाक के जिस राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग एक ही शिक्षिका के भरोसे 34 छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य छोड़े हुआ था। वहां आखिरकार जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एक और शिक्षका मिल ही गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों की मांग पर जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को 24 घंटे के भीतर राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिस्ट्राबाद में शिक्षिका की तैनाती करने के निर्देश दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार देर शाम वहां शिक्षिका के तैनाती के आदेश जारी कर दिए।

डोईवाला ब्लाक के ग्राम इठारना में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में ग्राम प्रधान लिस्ट्राबाद ग्रांट ने अपनी शिकायत में अवगत कराया था कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिस्ट्राबाद में 34 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय में एक ही अध्यापिका कार्यरत हैं।

इससे छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। उन्होंने विद्यालय में एक और अध्यापक की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। शिकायत का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में शिक्षक तैनात करने के निर्देश दिए, जिसके क्रम में विद्यालय में बुधवार को एक अन्य शिक्षक की तैनाती कर दी गई है।