    जिस स्कूल में पीएम मोदी ने बचपन में की थी पढ़ाई, शिवहर के दो बच्चे वहां करेंगे ज्ञान अर्जित

    By Neeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में शिवहर जिले से दो छात्रों, रेशमा कुमारी और शिवम कुमार, का चयन हुआ है। वे गुजरात के ...और पढ़ें

    रेशमा कुमारी और शिवम कुमार तथा साथ में टीचर प्रियंका पांडे। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, शिवहर/पिपराही। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में शिवहर जिले से दो बच्चों का चयन हुआ है। जिसमें रेशमा कुमारी जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर की छात्रा है। जबकि शिवम कुमार शिवहर प्रखंड के मध्य विद्यालय माली पोखरभिंडा के छात्र है।

    दोनों बच्चे गुरुवार को स्काट टीचर प्रियंका पांडे के निर्देशन में गुजरात के लिए रवाना हुए। जवाहर नवोदय विद्यालय से विद्यालय की प्राचार्य सुषमा सिन्हा व वरिष्ठ शिक्षक डीएन सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर छात्र-छात्राओं तथा स्काट टीचर को विदा किया।

    प्राचार्य ने बताया कि दोनों बच्चे गुजरात के अहमदाबाद के वाडनगर मेहषाणा स्थित उस स्कूल का भ्रमण करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में पढ़ाई की थी।

    साथ ही उक्त स्कूल में आयोजित शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोनों बच्चे वाडनगर अहमदाबाद में शिवहर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

    प्राचार्य ने बताया कि नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित ‘प्रेरणा’ कार्यक्रम के तहत इन दोनों बच्चों का चयन हुआ है। गुजरात के वाडनगर स्थित उक्त स्कूल में आयोजित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

    उन्होंने बताया कि यह गर्व का विषय हैं कि शिवहर जैसे छोटे से जिले से दो होनहार बच्चों का चयन किया गया है। बताया कि नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा देशभर के प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिभाशाली बच्च्चों का चयन किया जाता है।

    नवोदय विद्यालय परिसर में ‘प्रेरणा उत्सव’ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें जिलेभर के बच्चों को आमंत्रित किया गया था। कविता लेखन, भाषण और चित्रांकन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थी। इस प्रतियोगिता के परिणाम को अंतिम चयन के लिए दिल्ली भेजा गया था। जहां रेशमी व शिवम का चयन किया गया है।