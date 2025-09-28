Uttarakhand Disaster: देहरादून, टिहरी व उत्तरकाशी में पीडीएनए टीम का सर्वेक्षण पूरा, केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव

Uttarakhand Disaster राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने देहरादून टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में आपदा से हुए नुकसान का आकलन पूरा किया। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीम ने सर्वे की जानकारी दी। केंद्र सरकार को राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा। टीम अब हरिद्वार में सर्वेक्षण करेगी। नीचे पढ़ें पूरी खबर।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य में आपदा में हुई क्षति के आकलन को कराए जा रहे पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) प्रक्रिया के तहत सर्वेक्षण टीम ने देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

टीम ने शनिवार शाम को उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वे और आकलन के बारे में जानकारी दी। बैठक में टीम ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अलावा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका से जुड़े क्षेत्रों में हुई क्षति का प्रारंभिक आकलन साझा किया।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस वर्ष राज्य में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य को भारी क्षति हुई है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे राज्य को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

उन्होंने बताया कि पीडीएनए टीम तीन जनपदों में हुई क्षति का आकलन कर देहरादून लौट आई है। यह टीम रविवार को हरिद्वार जनपद में सर्वेक्षण कार्य करेगी। इसके तहत प्रमुख रूप से सार्वजनिक अवसंरचना, आवास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सामाजिक संरचनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।