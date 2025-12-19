डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से ठगे 47 लाख रुपये, उत्तराखंड STF ने शातिर को कर्नाटक से किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग से 47 लाख रुपये की ठगी करने वाले साइबर गिरोह के एक आरोपित को उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने साथियों के साथ मिलकर देहरादून निवासी 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को डराकर 47 लाख रुपये की ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपित 20 वर्ष का है और हिसार हरियाणा का रहने वाला है। उस पर उत्तराखंड पुलिस ने 15 हजार रुपये इनाम घोषित किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अगस्त-2024 में बुजुर्ग से साइबर ठगी की शिकायत सामने आई थी। ठगों ने फोन कर खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआइ का अधिकारी बताया और पीड़ित को फर्जी मनी लान्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी।

आरोपितों ने गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए केस से नाम हटाने और खातों में जमा धनराशि के वेरिफिकेशन के बहाने अलग-अलग बैंक खातों में 47 लाख रुपये जमा करवा लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज कर जांच निरीक्षक देवेंद्र नबियाल को सौंपी गई।