72 घंटे में किसानों को खाते में मिलेगा खरीदे गए धान का भुगतान, MSP से बदलेगी किस्मत

उत्तराखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। किसान केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे जिसका भुगतान 48-72 घंटे में सीधे उनके खाते में होगा। सामान्य धान का मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। मंडुवा की खरीद 31 दिसंबर तक होगी जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद नीति जारी होने के बाद धान की खरीद एक अक्टूबर से शुरू कर दी गई। अब किसान केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेंगे। खरीदे गए धान का भुगतान 48 से 72 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा।

सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड ए धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य ने लगभग 350 खरीद केंद्रों पर कुल खरीद का अनुमान 2.25 लाख मीट्रिक टन रखा है।

वहीं मंडुवा (रागी) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडुवा की खरीद 31 दिसंबर, 2025 तक होगी। इसके लिए राज्य सहकारी संघ को नामित एजेंसी बनाया गया है। राज्यभर में 275 मंडुवा खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 120 गढ़वाल और 155 कुमाऊं मंडल में होंगे।