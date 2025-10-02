Language
    CM धामी ने दीवाली से पहले दी सौगात, 15,600 नए PM आवासों का लोकार्पण कर शुरू कराया आयुष्मान आरोग्य मंदिर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:31 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया जिसमें पीएम आवास योजना के अंतर्गत 15600 नए आवास शामिल हैं। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 244 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई और कहा कि इन योजनाओं से शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और स्वच्छता में सुधार होगा।

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य को सौंपे 244 नए वाहन, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 52 नगर निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरूआत कर पीएम आवास योजना (शहरी) के 15,600 नए आवासों का लोकार्पण किया।

    वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पंजीकरण अभियान व अंगीकार 2.0 लांचकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य को 244 नए वाहनों को हरी झंड दिखाई। सीएम ने कहा कि इन योजनाओं से नगर निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने, फेरी व्यवसायियों को आजीविका से जोड़ने तथा स्वच्छता-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

    उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड के नगर निकाय देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। कहा, हमारी ये नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्रों को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

    कहा, अमृत योजना ने शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को सशक्त किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरी विकास को तकनीक और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का माडल प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने स्वयं के पक्के घर प्राप्त हुए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

    राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है।