सीएम धामी की पहल लाई रंग, अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी देहरादून-टनकपुर ट्रेन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में रेल सेवाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री की मांग पर रेलमंत्री ने कहा कि देहरादून व हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद कर योग नगरी रेलवे स्टेशन से ही ट्रेनों का संचालन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में तीन बार किए जाने पर भी रेलमंत्री ने सहमति दी।

रेलमंत्री ने कहा कि परीक्षण के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना से अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करने व टनल के साथ-साथ सड़क का प्रावधान करने का अनुरोध रेल मंत्री से किया।