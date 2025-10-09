Language
    Uttarakhand News: सीएम धामी का आदेश, दिवाली तक गड्ढा मुक्त करें शहरी क्षेत्रों की सड़कें

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:54 AM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली तक शहरी क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जा रही है और दीपावली तक शहरी क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। शेष इलाकों में भी कार्य प्राथमिकता से चल रहा है।

    दीपावली पर शहरी क्षेत्रों के निवासियों को समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। आपदा के बाद छलनी हुई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर तक की समयसीमा तय की है, लेकिन अब सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की सड़कों को दीपावली तक दुरुस्त कर दें। इससे दीपावली पर स्थानीय लोगों को समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्राथमिकता के साथ शहरी क्षेत्रों सड़कों को गड़्ढामुक्त बनाने की कवायद में जुट गए हैं।

    मानसून के मौसम में उत्तराखंड की 350 से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए चुना गया है। इसमें शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लोनिवि ने इन निर्देशों के तहत कार्य शुरू कर दिया है। विभिन्न शहरों में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा भरने का कार्य चल रहा है।

    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। साथ ही, जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    इस पहल से न केवल शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं भी मिलेंगी। उधर लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत के लिए 6,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 3,170 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।



    बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों की सड़कों को दुरस्त करने का काम सबसे प्राथमिकता में किया जा रहा है। सीएम के निर्देश पर दीपावली तक शहरी क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। शेष इलाकों में भी पूरी प्राथमिकता से कार्य चल रहा है।

    -पंकज पांडेय, सचिव लोक निर्माण विभाग