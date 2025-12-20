SIR में तेजी लाने के निर्देश, 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50 प्रतिशत से अधिक मैपिंग अनिवार्य

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत विधानसभावार चल रहे मैपिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विधानसभाओं में मैपिंग कार्यों को तय समय-सीमा में तेज गति से पूरा किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम पचास प्रतिशत से अधिक मैपिंग लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इससे मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी।