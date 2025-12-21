भुगतान को गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्राइमस अस्पताल का अनुबंध निलंबित, नोटिस जारी कर पांच दिन में मांगा गया जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के उपचार के एवज में भुगतान प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना देहरादून स्थित प्राइमस अस्पताल को भारी पड़ गया है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) पोर्टल पर अस्पताल द्वारा किए गए क्लेम का आडिट करने पर कई गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं।

इसके बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अस्पताल का अनुबंध निलंबित कर दिया है। नोटिस का जवाब अस्पताल प्रबंधन को पांच दिन के भीतर देना होगा।



राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जब प्राइमस अस्पताल के मरीजों के उपचार संबंधी टीएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए दावों की जांच की तो उसमें कई खामियां सामने आई। दावों में लाभार्थी मरीज का उपचार करने वाली सर्जन के रूप में डा. अर्चना चौधरी का नाम दर्ज किया गया है, जबकि आरोप है कि संबंधित मरीज का उपचार उनके द्वारा किया ही नहीं गया।