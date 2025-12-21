पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रेवल कॉन्क्लेव, देशभर में होंगे रोड-शो

राज्य ब्यूरो, देहरादून। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड एक अहम कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत फरवरी के तीसरे सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रेवल कान्क्लेव का आयोजन प्रस्तावित है। इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में रोड शो किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को दिल्ली से की जानी प्रस्तावित है।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस कान्क्लेव के संबंध में शनिवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने कहा कि पहली बार पर्यटन विभाग इतने व्यापक स्तर पर कान्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है।

इसमें, प्रदेश के पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने के साथ ही उन्हें एक स्तंभ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में पूरे देश में रोड शो किए जाएंगे। जिनमें पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म आदि का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

बैठक में क्या लिया निर्णय



बैठक में कहा गया कि इस आयोजन में होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, टूर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ उत्तराखंड और आल इंडिया डोमेस्टिक टूर आपरेटर्स एसोसिएशन की सक्रिय भागीदारी रहेगी। कान्क्लेव में डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल टूर आपरेटर्स, वेडिंग प्लानर्स, इवेंट एंड कंसर्ट प्लानर तथा साहसिक पर्यटन से जुड़े संस्थाओं को अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।