Uttarakhand News: ऊर्जा के उजाले में 25 साल, दून बना प्रदेश का पावर कैपिटल

विजय जोशी, जागरण देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और राजधानी देहरादून इस सफर में विकास की दौड़ में सबसे आगे रही है। कभी शांत, हरे-भरे शहर के रूप में पहचाने जाने वाला दून अब एक आधुनिक और विस्तारशील शहरी केंद्र बन चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी के साथ शहर की आबादी और बिजली की मांग दोनों में कई गुना इजाफा हुआ है। 2001 में जहां देहरादून शहर की आबादी लगभग पांच लाख थी, वहीं वर्ष 2025 में यह 12 लाख से अधिक पहुंच गई है। इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था भी तेजी से मजबूत हुई और अब दून प्रदेश का पावर कैपिटल बन चुका है।

राज्य गठन के समय (2001-02) ऊर्जा निगम के पास करीब 8.4 लाख उपभोक्ता थे। अब यह संख्या लगभग 28 लाख को पार कर चुकी है। इसी अवधि में राज्य की कुल ऊर्जा मांग 1466 मेगावाट से बढ़कर 8918 मेगावाट तक पहुंच गई है। नगर निगम क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए सैकड़ों नए सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर और लाइन नेटवर्क स्थापित किए गए हैं।

देहरादून में ही कई पुराने बिजली घरों को अपग्रेड किया गया और अत्याधुनिक आरटी-डीएएस सिस्टम, कैपेसिटर बैंक, और आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में देहरादून की ऊर्जा आवश्यकता 2541 एमयू थी, जो 2027-28 तक लगभग 3260 एमयू तक पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निगम नेटवर्क विस्तार, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और नई सब-स्टेशन परियोजनाओं पर काम कर रहा है।