Dehradun News: हत्या के दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास, अदालत ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने युवक की हत्या में आरोपित दो सगे भाईयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात नवंबर 2020 को रायवाला थाना क्षेत्र स्थित प्रतीनगर डांडी निवासी मनीष के साथ पड़ोसी अभिषेक उर्फ काकू और अभय उर्फ काली ने मारपीट की थी। विवाद घर के पास नाली साफ करने के दौरान हुए मामले से जुड़ा था।

मनीष की पत्नी नीतू की तहरीर पर रायवाला पुलिस ने 12 नवंबर को मारपीट की धारा में दोनों आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपितों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई थी। अस्पताल में भर्ती घायल मनीष की 17 अप्रैल 2021 को मौत हो गई।

पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा में जोड़ी गई। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने आरोपित अभिषेक उर्फ काकू व अभय उर्फ काली को हत्या का दोषी पाया। जिसके बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।