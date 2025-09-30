देहरादून पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। मुस्लिम संप्रदाय के नवी पर टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपित की पहचान गुलशन निवासी ब्रह्मपुरी मूल निवासी ग्राम सरोना थाना बिलग्राम जिला हरदोई के रूप में हुई है।

आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला हिरासत में लिया

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फेसबुक पेज पर एक स्क्रीन शाट जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के नवी पर एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया। स्क्रीनशाट का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी बाजार थाना पटेलनगर प्रमोद शाह ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति को तत्काल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और आपत्तिजनक कमेंट को हटवाया। आपत्तिजनक कमेंट के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग पटेलनगर क्षेत्र में एकत्रित होने लगे।