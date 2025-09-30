देहरादून पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
पुलिस ने मुस्लिम पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक को हिरासत में लिया। फेसबुक पर की गई टिप्पणी के बाद पटेलनगर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मुस्लिम संप्रदाय के नवी पर टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपित की पहचान गुलशन निवासी ब्रह्मपुरी मूल निवासी ग्राम सरोना थाना बिलग्राम जिला हरदोई के रूप में हुई है।
आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला हिरासत में लिया
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फेसबुक पेज पर एक स्क्रीन शाट जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के नवी पर एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया। स्क्रीनशाट का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी बाजार थाना पटेलनगर प्रमोद शाह ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति को तत्काल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और आपत्तिजनक कमेंट को हटवाया। आपत्तिजनक कमेंट के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग पटेलनगर क्षेत्र में एकत्रित होने लगे।
पुलिस ने की कांबिंग
शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे क्षेत्र में पुलिस की ओर से कांबिंग की गई है व क्षेत्र में समुचित पुलिस बल नियुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाले व अनावश्यक रूप से अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध पुलिस की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
