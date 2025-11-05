पुष्पांजलि के बाद अब इंपीरियल वैली बिल्डर भी देहरादून से 'लापता', मचा हड़कंप

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। शहर में जांच एजेंसियां पांच साल से फरार पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक दीपक मित्तल व उनकी पत्नी राखी मित्तल का अब तक पता नहीं लगा पाई हैं और इस बीच एक और बिल्डर लापता हो गया। बताया जा रहा कि दून के थानो क्षेत्र में इंपीरियल वैली नाम से प्लाटिंग परियोजना पर काम कर रहे बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं। बिल्डर दंपती के लापता होने से शहर के प्रापर्टी डीलर, बिल्डर और निवेशकों में हड़कंप मचा है। मामले में शाश्वत की पत्नी साक्षी के भाई सुलभ गोयल ने उत्तर प्रदेश की हापुड़ कोतवाली में तहरीर दी गई है।

तहरीर में सुलभ गोयल ने बताया है कि बहन साक्षी 16 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पति शाश्वत, ससुर प्रवीन गर्ग, सास अंजली और बेटे रिद्वान गर्ग के साथ उनके निवास विवेक विहार राधापुरी, हापुड़ आए थे। अगले दिन 17 अक्टूबर दोपहर करीब तीन बजे वह यह कहकर रवाना हुए कि देहरादून वापस जा रहे, लेकिन वह दून नहीं पहुंचे।

तहरीर में बताया गया कि उनके स्टाफ विनीत से संपर्क करने पर पता चला कि जीजा शाश्वत ने भाईदूज पर लौटने का मैसेज वाट्सएप पर किया था। बताया गया कि वह परिवार संग हर साल दीपावली पर बदरीनाथ और केदारनाथ दर्शन को जाते हैं, लेकिन उनका अब तक कहीं पता नहीं है। उनके और परिवार के हर सदस्य के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। तहरीर में सुलभ गोयल ने किसी अनहोनी का संदेह जताया है।

पुलिस के अनुसार, बिल्डर शाश्वत व उनका परिवार हुंडई क्रेटा कार (यूके07-एफके-0018) और हुंडई टिसोन (यूके07-एफएल-9369) में सवार थे। दोनों कार का भी कुछ पता नहीं है। बिल्डर दंपती के परिवार संग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद से उन निवेशकों में खलबली मची हुई है, जिन्होंने इंपीरियल वैली में करोड़ों का निवेश किया है।

एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हापुड़ पुलिस से सूचना मिली है। इस मामले में स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) को लापता परिवार का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। मोबाइल नंबर के काल रिकार्ड व लोकेशन के साथ ही कारों का भी पता लगाया गया है। फास्टैग के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि कार किस टोल-प्लाजा से गुजरी हैं।

दीपक और राखी मित्तल अब तक बने हैं चुनौती दून में विभिन्न जांच एजेंसियों के लिए सहस्रधारा रोड पर आर्किड पार्क आवासीय परियोजना शुरू करने वाले पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक दीपक मित्तल और उनकी पत्नी राखी मित्तल अब तक चुनौती बने हुए हैं। यह बिल्डर दंपती वर्ष 2020 से फरार है।