    विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों से ठगे 25 लाख रुपये, वीजा और टिकट निकले फर्जी

    By Soban Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    देहरादून में होटल मैनेजमेंट के छात्रों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी हुई। आरोपियों ने छात्रों को फर्जी वीजा और टिकट दिए, जिससे वे एयरपोर्ट से ही वापस कर दिए गए। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अन्य घटना में, एक व्यक्ति को विदेश में नौकरी के नाम पर 3.80 लाख रुपये का चूना लगाया गया और उसे फर्जी वर्क परमिट दिया गया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। होटल मैनेजमेंट के छात्रों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगों ने 25 लाख रुपये की ठगी कर दी। आरोपितों ने छात्रों के फर्जी टिकट वी वीजा बनाया, जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। इस मामले में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने 12 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में नलिन मुलासी निवासी धर्मपुर ने बताया कि वह होटल मैनेजमेंट में गेस्ट लेक्चरर हैं।

    29 अक्टूबर 2024 को डिपोट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट में कार्यरत था तो उनके मोबाइल पर बार व होटल जाब से संबंधित विदेश में नौकरी का एक वाट्सअप मैसेज आया। मैसेज में व्यक्ति का नाम विकम गुसांई मैनेजर रिधान्या प्लेसमेंट में मैनेजर होना लिखा हुआ था।

    उनके पास होटल मैनेजमेंट कोर्स वाले कई छात्र थे तो प्लेसमेंट के संबंध में मैसेज में दिए नंबर पर बात की। विकम गुसांई ने कहा कि उनका स्वराज प्लाजा राजपुर रोड में रिधान्या पैलेसमेंट सर्विस के नाम से कार्यालय है। यहां पर कार्यालय वहीं संभालता है। वह अपने घर से ही आनलाइन काम करता है।

    विकम गुसांई को बच्चों की नौकरी के सिलसिले में मिलने के लिए कहा तो उसने कहा कि वैसे तो वह अधिकतर बाहर ही रहता है। नौकरी संबंधी वह बता देगा। बातचीत के बाद विक्रम गुसांई ने मनीष को ओमान व अन्य दो युवकों प्रवीण को कुवैत और जयवीर को मालदीव होटल में नौकरी लगवाई, जिसके कारण उन्हें उस पर विश्वास हो गया।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित ने मार्च 2025 में उन्हें मालदीव पैराडाइज आयरलैंड रिजार्ट में 12 लड़कों की वैकेंसी का मैसेज भेजा। दस्तावेज जमा करवाने के बाद आरोपित ने उनसे 25 लाख रुपये ले लिए और उन्हें वीजा व टिकट दे दिए। दिल्ली, मुंबई व मालद्वीप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद युवकों को पता चला कि वीजा व टिकट फर्जी थे, जिसके कारण युवकों को वापस भेज दिया गया।

    इस संबंध में उन्होंने विक्रम गुसांई से बात करनी चाही तो उसने फोन नहीं उठाया। कार्यालय जाकर पता चला कि ठगी के चलते उसे नौकरी से हटा दिया गया है। आरोपित विकम गुसांई निवासी विजय कालोनी, हाथीबड़कला ने यह रकम इरहान खान, प्रियंका गुसांई, बालकृष्ण सिंह, सूरज सिंह बिष्ट, संदीप, अनिल कुमार, स्वाति लखेडा, कोनाल पांडे, अजय, सचिन व रवि रावत के खाते में डाले थे। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    रकम लेकर थमाया फर्जी वर्क परमिट
    विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक और ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.80 लाख रुपये ले लिए और फर्जी वर्क परमिट दे दिया। इस मामले में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    पुलिस को दी तहरीर में जितेंद्र निवासी ग्राम डडोली पोस्ट नागराजाधार टिहरी गढ़वाल ने बताया कि वह विदेश में नौकरी करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने आशीष रतूड़ी से संपर्क किया। आरोपित ने विदेश भेजने के नाम पर उनसे 3.80 लाख रुपये ले लिए और उन्हें फर्जी वर्क परमिट दिया। थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी संजीत कुमार ने बताया कि आरोपित आशीष रतूड़ी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।