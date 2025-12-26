Language
     देहरादून में ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या कर लाश लच्छीवाला फ्लाईओवर के नीचे फेंका, मृतक की पत्नी ने जताया हत्या का शक

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:59 AM (IST)

    लच्छीवाला फ्लाईओवर के नीचे से एक ई-रिक्शा चालक का शव बरामद हुआ। मृतक की पत्नी की तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने जोनी नाम के युवक को हिरासत में ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून। ई रिक्शा चालक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक का शव लच्छीवाला फ्लाईओवर के नीचे से बरामद किया है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जोनी नाम के युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    गुरुवार को कोतवाली डोईवाला क्षेत्र स्थित लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान दीपक निवासी ऋषिनगर सहस्त्रधारा रोड, रायपुर देहरादून के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भिजवाया। चिकित्सकों ने गिरने या अन्य कारण से चोट लगने के कारण मृत्यु होना बताया।

    मृतक के स्वजनों ने जताई हत्या की आशंका

    वहीं मृतक के स्वजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की। इस मामले में थानाध्यक्ष रायपुर ने मृतक की पत्नी ज्योति, निवासी ऋषिनगर सहस्त्रधारा रोड, रायपुर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया।

    मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति दीपक उर्फ दीप्पू को जोनी निवासी खटीक मोहल्ला करनपुर डालनवाला नाम का व्यक्ति बुधवार को अपने साथ ले गया था। तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में जोनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।
    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई है। एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है।