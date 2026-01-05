'अभी तो BJP का पोस्टर फाड़ा है, दोबारा ऐसा किया तो...', देहरादून में बुजुर्ग को घर में घुसकर पीटा
देहरादून के राजपुर रोड पर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला विमला देवी के घर में घुसकर पांच युवकों ने धक्का-मुक्की और अभद्रता की। युवकों ने भाजपा का बैनर फाड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजपुर रोड क्षेत्र में एक 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक महिला के साथ घर में घुसकर धक्का-मुक्की, अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने संबंधित कोतवाली डालनवाला में लिखित शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, राजपुर रोड निवासी विमला देवी अपने घर के अंदर बैठी थीं। इसी दौरान अचानक करीब पांच युवक बिना अनुमति घर में घुस आए। आरोप है कि युवकों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और दुर्व्यवहार किया। उस समय घर पर मौजूद उनकी बहू अलका वर्मा के साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपित सीढ़ियों से होते हुए आंगन के ऊपर छत पर चढ़ गए।
आग लगाने की धमकी
जब उनकी बहू ने छत पर जाकर युवकों से पूछा तो वे वहां लगे बैनर को फाड़ रहे थे। आरोप है कि युवकों ने कहा कि अभी तो पोस्टर फाड़ा है, अगर दोबारा भाजपा का पोस्टर लगाया गया तो आग लगा देंगे और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के बेटे संजीव वर्मा भाजपा के पदाधिकारी हैं।
आसपास पूछताछ करने पर पांच में से दो युवकों की पहचान नितिन दत्त निवासी किंगक्रेट, मसूरी और सुरेश सिंह निवासी ग्राम डोब, पोस्ट गोमुख, थाना हिंडोलाखाल, टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है, जबकि तीन अन्य की पहचान की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के आपराधिक कृत्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।