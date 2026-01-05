'अभी तो BJP का पोस्टर फाड़ा है, दोबारा ऐसा किया तो...', देहरादून में बुजुर्ग को घर में घुसकर पीटा

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजपुर रोड क्षेत्र में एक 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक महिला के साथ घर में घुसकर धक्का-मुक्की, अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने संबंधित कोतवाली डालनवाला में लिखित शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, राजपुर रोड निवासी विमला देवी अपने घर के अंदर बैठी थीं। इसी दौरान अचानक करीब पांच युवक बिना अनुमति घर में घुस आए। आरोप है कि युवकों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और दुर्व्यवहार किया। उस समय घर पर मौजूद उनकी बहू अलका वर्मा के साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपित सीढ़ियों से होते हुए आंगन के ऊपर छत पर चढ़ गए।

आग लगाने की धमकी जब उनकी बहू ने छत पर जाकर युवकों से पूछा तो वे वहां लगे बैनर को फाड़ रहे थे। आरोप है कि युवकों ने कहा कि अभी तो पोस्टर फाड़ा है, अगर दोबारा भाजपा का पोस्टर लगाया गया तो आग लगा देंगे और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के बेटे संजीव वर्मा भाजपा के पदाधिकारी हैं।