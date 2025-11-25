Language
    देहरादून में डॉक्टरों का करिश्मा, जटिल सर्जरी कर मरीज की गर्दन से निकाला एक किलो का ट्यूमर 

    By Sumit Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    देहरादून में डॉक्टरों ने एक महिला मरीज की गर्दन से एक किलो का ट्यूमर निकालकर करिश्मा कर दिखाया। जटिल सर्जरी के बाद महिला की हालत स्थिर है और वह तेजी से रिकवर कर रही है। डॉक्टरों की टीम के प्रयास की सराहना की जा रही है। यह सर्जरी मेडिकल जगत में एक बड़ी उपलब्धि है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल के नाक, कान, गला रोग विभाग के डॉक्टरों ने महिला मरीज की टोटल थायरायडेक्टामी का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मरीज की गर्दन से एक किलो का थायरायड ट्यूमर हटाया।

    गर्दन जैसी छोटी जगह में सामान्य थायरायड का वजन लगभग 25 ग्राम ही होता है। अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज ने ईएनटी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तृप्ति ममगाईं और उनकी टीम की को बधाई दी।

    नैनीताल के रामनगर निवासी शबनम पिछले छह वर्षों से गंभीर रूप से बढ़े हुए थायरायड सूजन, हाइपरथायरायडिज्म व बाएं ट्रू वोकल कार्ड पाल्सी से पीड़ित थीं। ट्यूमर ने भोजन और श्वास नलिकाओं पर दबाव बनाकर स्थिति को गंभीर बना दिया था।

    दबाव पड़ने से वोकल कार्ड लकवा भी हो गया था। जटिल सर्जरी का नेतृत्व ईएनटी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तृप्ति एम. ममगाईं, डॉ. शरद हर्नौत, डॉ. ऋषभ डोगरा, डॉ. फातिमा अंजुम, डॉ. सौरभ नौटियाल, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. पुनीत ने किया।

    चार घंटे चली इस चुनौतीपूर्ण टोटल थायरायडेक्टसमी में सर्जरी और एनेस्थीसियाकृदोनों स्तरों पर जोखिम अत्यंत उच्च था, क्योंकि मरीज हाइपरथायरायडिज्म से भी ग्रस्त थी।

