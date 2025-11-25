देहरादून में डॉक्टरों का करिश्मा, जटिल सर्जरी कर मरीज की गर्दन से निकाला एक किलो का ट्यूमर 

जागरण संवाददाता, देहरादून। श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल के नाक, कान, गला रोग विभाग के डॉक्टरों ने महिला मरीज की टोटल थायरायडेक्टामी का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मरीज की गर्दन से एक किलो का थायरायड ट्यूमर हटाया।

गर्दन जैसी छोटी जगह में सामान्य थायरायड का वजन लगभग 25 ग्राम ही होता है। अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज ने ईएनटी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तृप्ति ममगाईं और उनकी टीम की को बधाई दी।

नैनीताल के रामनगर निवासी शबनम पिछले छह वर्षों से गंभीर रूप से बढ़े हुए थायरायड सूजन, हाइपरथायरायडिज्म व बाएं ट्रू वोकल कार्ड पाल्सी से पीड़ित थीं। ट्यूमर ने भोजन और श्वास नलिकाओं पर दबाव बनाकर स्थिति को गंभीर बना दिया था।