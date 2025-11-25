Dehradun: पहले दिखाया वित्त मंत्री का एडिटेड वीडियो, फिर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगों ने कर ली 12 लाख की धोखाधड़ी
देहरादून में साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने वित्त मंत्री का एडिटेड वीडियो दिखाकर एक व्यक्ति को ट्रेडिंग के नाम पर 12 लाख रुपये का चूना लगाया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साइबर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून)। फोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एआई निर्मित एडिट किये वीडियो को देखकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर ली गई। पीड़ित ने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पर मामले की शिकायत की।
जिसके बाद साइबर क्राईम सेल ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला डोईवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ने बताया कि कान्हरवाला निवासी बलवंत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई की कुछ समय पूर्व उसने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक विज्ञापन रूपी भाषण की क्लिप को देखा जिसके नीचे बटन पर क्लिक करने पर कुछ क्षण बाद उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया जिसने वित्त मंत्री के ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट में अधिक मुनाफे की बात करते हुए ट्रेडिंग खाता खोलने की जानकारी दी।
उसके बाद उनके कहने पर खाता खोलते हुए 16 हजार रुपए जमा किए। उसके बाद सॉल्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और जानकारी देते हुए खाते में अधिक मुनाफा कमाने के लिए 1 लाख 10 हजार रुपए जमा कराये इसी तरह लालच देकर कई बार रूपये जमा कराए गए और खाते में मुनाफा अधिक दिखाई देने पर जब पीड़ित की ओर से निकासी की बात की गई तो डॉलर को रुपए में बदलने के लिए एजेंट से बात करने के बहाने फिर और पैसे लिए गए।
इस तरह कुल 12 लाख 18 हजार 50 रूपये ठग लिए गए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
