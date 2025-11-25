Dehradun: पहले दिखाया वित्त मंत्री का एडिटेड वीडियो, फिर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगों ने कर ली 12 लाख की धोखाधड़ी

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून)। फोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एआई निर्मित एडिट किये वीडियो को देखकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर ली गई। पीड़ित ने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पर मामले की शिकायत की।

जिसके बाद साइबर क्राईम सेल ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला डोईवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ने बताया कि कान्हरवाला निवासी बलवंत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई की कुछ समय पूर्व उसने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक विज्ञापन रूपी भाषण की क्लिप को देखा जिसके नीचे बटन पर क्लिक करने पर कुछ क्षण बाद उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया जिसने वित्त मंत्री के ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट में अधिक मुनाफे की बात करते हुए ट्रेडिंग खाता खोलने की जानकारी दी।