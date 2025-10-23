Language
    देहरादून अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वाले बदमाश मुठभेड़ में घायल, दोनों के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:45 AM (IST)

    देहरादून में अस्पताल के बाहर गोलीबारी करने वाले दो अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों से पूछताछ जारी है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

    Hero Image

    लालतप्पड़ बैरियर पर बदमाशों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। 19 अक्टूबर की तड़के दून अस्पताल के बाहर युवक को गोली मारने स्कूटी सवार शूटरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डोईवाला स्थित लालतप्पड़ में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है।

    बदमाशों की पहचान सोहेलखान निवासी ईसी रोड करनपुर व शानू निवासी चावला चौक नालापानी रोड करनपुर के रूप में हुई है। दोनों को जौलीग्रांट चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस मामले में गुट के दो आरोपितों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जबकि मुख्य आरोपित काव्यांश धामा अभी फरार है।

    पैसों के लेनदेन को लेकर 18 अक्टूबर की देर रात कैनाल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर दो गुटों में विवाद हो गया था। दोनों गुटों में खूब ईंट पत्थर चले, जिसके कारण कुछ युवकों के सिर फूट गए। इस झगड़े में आयुषमान कौशिक को चोटें आईं। दिशांत, माही और दिव्या घायल आयुष्मान कौशिक को इलाज व मेडिकल कराने दून अस्पताल ले गए। तभी इलाज करा चुका काव्यांश धामा अस्पताल से बाहर निकलते हुए गुस्से से दिशांत व आयुष्मान कौशिक को घूरते हुए निकल गया।

    कुछ देर बाद दिशांत व माही पानी लेने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी गेट से बाहर दून चौक की ओर गए। थोड़ी दूरी पर ही एक चाय वाला सड़क किनारे खड़ा था, जिसके पास जाकर यह लोग पानी लेने लगे। तभी स्कूटी पर सवार शूटरों ने जेब से पिस्टल निकाली और दिशांत के माथे पर लगा दी। फिर उन्होंने पिस्टल वापस रखी और स्कूटी लेकर वापस गए। कुछ दूरी से पलट कर आए और स्कूटी पर पीछे बैठे एक लड़के ने जान से मारने की नियत से दिशांत राणा पर गोली चला दी।

    गोली दिशांत के पेट में लगी और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों लड़के स्कूटी सहित मौके से फरार हो गए। घायल दिशांत को आसपास के लोगों की मदद से तत्काल दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सक ने उसे मैक्स अस्पताल रैफर कर दिया। इस मामले में दिशांत के भाई शिवम सिंह राणा निवासी राजवाला सेलाकुई की तहरीर पर छह आरोपितों के विरुद्ध शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।

    पुलिस ने मंगलवार को रोहन आर्य निवासी एकता विहार सहस्त्रधारा रोड, रायपुर व विशाल तोमर निवासी गुजराड़ा मानसिंह, राजपुर को फायरिंग की घटना व षड्यंत्र रचने की भूमिका पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग करने वाले शूटर व दो अन्य की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। बुधवार को पुलिस लालतप्पड़ बैरियर पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी।

    इस दौरान पुलिस को संदिग्ध बदमाशों की जानकारी मिली। लालतप्पड़ पर बैरियर लगाकर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने चेकिंग प्वाइंट पर न रुककर पुलिस पर फायरिंग कर दी, और फरार हो गए। पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश सोहेलखान व शानू के पैर में गोली लगी।

    मुठभेड़ में घायल बदमाशों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी सीएससी चिकित्सालय डोईवाला भेजा गया, जहां दोनों बदमाशों को रेफर कर जौलीग्रांट अस्पताल लाया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर चिकित्सालय में जाकर अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। बदमाशों से एक स्कूटी, दो तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं।