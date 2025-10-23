उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा: बारातियों की स्कॉर्पियो खाई में गिरी, तीन की मौत और दो घायल
टिहरी जिले में गूलर-मोटर मार्ग पर बरातियों की एक स्कोर्पियो 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से तीन युवकों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। ऋषिकेश से बरात नरेंद्रनगर ब्लॉक के नाई गांव जा रही थी। दुर्घटना कुंडिया गांव के पास हुई। निखिल नामक युवक ने दोस्त को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव कार्य शुरू किया।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। टिहरी जिले में गूलर-मोटर मार्ग पर बुधवार रात बरातियों की स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायल हो गए। सभी युवक ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश के गुमानीवाला से एक बरात टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लाक में दोगी पट्टी स्थित नाई गांव के लिए रवाना हुई थी। बरात में शामिल विमल कंडियाल (31), राहुल कलूड़ा (23), आशीष कलूड़ा (26), तनुज पुंडीर (26) व निखिल रमोला (21) स्कॉर्पियो से नाई गांव जा रहे थे। रात करीब आठ बजे गूलर से 18 किमी पहले कुंडिया गांव के समीप उनका वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।
मुनिकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि वाहन में सवार निखिल ने हादसे की जानकारी अपने दोस्त को फोन कर दी और गूगल लोकेशन भी भेजी। इस सूचना के आधार पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ में तैनात निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि टीम के पहुंचने तक विमल, राहुल और आशीष की मौत हो चुकी थी, जबकि निखिल व तनुज गंभीर घायल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।