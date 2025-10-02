Language
    Dussehra 2025: त्योहारी सीजन में देहरादून पुलिस अलर्ट, महोत्सव स्थल पर विशेष प्रबंध

    By tuhin sharma Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    एसएसपी अजय सिंह ने त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून के भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने पार्किंग सुनिश्चित करने और भगदड़ रोकने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और पुलिसकर्मी पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और शराबियों पर कार्रवाई के लिए टीमें बनाई गई हैं।

    दशहरा महोत्सव स्थल परेड ग्राउंड का अधीनस्थों के साथ जायजा लेते एसएसपी अजय सिंह। पुलिस

    जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारी सीजन पर बाजारों में होने वाली चहल-पहल और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। ताकि लोग आराम से सुरक्षा के साथ बाजारों में खरीदारी कर सकें। त्योहारी सीजन के दौरान लगातार पुलिस अलर्ट मोड में सड़कों पर रहेगी। शराब ठेकाें के बाहर हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी।

    बुधवार शाम को एसएसपी अजय सिंह ने महोत्सव स्थल परेड ग्राउंड, शहर के पार्किंग स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लेकर अधीनस्थों को निर्देश दिए। महोत्सव में आने वाले विशिष्ट, अतिविशिष्ट अतिथियों के साथ-साथ भारी संख्या में आमजन के आने की संभावना को लेकर सभी सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।

    एसएसपी ने निर्देशित किया कि अतिथियों व आमजन के वाहनों को पूर्व निर्धारित पार्किंग स्थलों पर पार्क कराया जाए। किसी भी दशा में परेड ग्राउंड के आसपास किसी वाहन को आने की अनुमति न दें। महोत्सव स्थल में बैरिकेडिंग के साथ-साथ उचित पुलिस बल तैनात रहेगा।

    महोत्सव में पुतला दहन होने के बाद त्वरित रूप से भारी संख्या में लोग साथ कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे भगदड़ होने की संभावना रहती है। इसके लिए एसएसपी ने समुचित प्रबंध सुनिश्चित कराया।

    उन्होंने कहा कि निकासी मार्गाें में किसी प्रकार की फड़ या ठेली न खड़ी हो, ताकि आवागमन में अनावश्यक व्यवधान न उत्पन्न हो सके। पूरे महोत्सव स्थल पर 15 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पैनी नजर रखी जाएगी।

    ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल :

    • क्षेत्राधिकारी - 03
    • निरीक्षक - 06
    • उपनिरीक्षक - 33
    • हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल - 90
    • महिला कांस्टेबल - 17
    • पीएसी - दो प्लाटून पुरुष, डेढ सेक्शन महिला
    • फायर टेंडर - 02
    • क्यूआरटी टीम - 01
    • घुड़सवार पुलिस - 01 दस्ता

    धनतेरस से दीपावली पर पैदल होगी पैट्रोलिंग

    धनतेरस, छोटी दीपावली व दीपावली पर इस बार अधिक से अधिक पुलिसकर्मी पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। भीड़भाड़ वाले बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर कई बार चोरी व छीनाझपटी की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

    ऐसे में एक तिहाई फोर्स से पैदल पेट्रोलिंग करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। धनतेरस व दीपावली पर थानों व पीएसी फोर्स के अलावा पुलिस लाइन, एसएसपी आफिस व कोर्ट में तैनात पूरे फोर्स को ड्यूटी पर उतारा जाएगा।

    आज परिवर्तित रहेगा शहर का यातायात

    दशहरा महोत्सव और शोभा यात्रा को लेकर आज शहर का यातायात परिवर्तित रहेगा। परेड ग्राउंड और उससे सटे इलाकों में जीरो जोन रहेगा। वहां किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। सहस्रधारा रोड व रायपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए काबुल हाउस व मंगला इंटर कालेज परिसर में पार्किंग बनाई गई है।

    सहारनपुर रोड, चकराता रोड, ईसी रोड, सुभाष रोड, राजपुर रोड, धर्मपुर, दर्शनलाल चाैक से आने वाले वाहनों को रेंजर्स ग्राउंड में खड़ा किया जाएगा। लोग इन्हीं स्थानों पर वाहन पार्क करने के बाद कार्यक्रम स्थल के लिए जा सकेंगे। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों की गाड़ियां टो की जाएंगी और उन्हें 1200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

    त्योहार सीजन में भीड़-भाड़ अधिक होने के चलते अपराध होने का खतरा भी बना रहता है। अपराधी मौके का फायदा उठाते हुए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार त्योहार सीजन में अधिक से अधिक पैदल पैट्रोलिंग करवाई जाएगी। नवरात्र संपन्न होने के बाद अब शराबियों पर कार्रवाई करने के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। - अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक