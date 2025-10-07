Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नये सर्किल रेट के बाद उत्तराखंड में बढ़ गईं रजिस्ट्री और आमदनी, पूरी कमाई जानकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

    By Ravindra kumar barthwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:49 AM (IST)

    उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू होने के बाद भी जमीन की खरीद-बिक्री में कमी नहीं आई है। एक दिन में प्रदेश में 928 रजिस्ट्रियां हुईं जिनमें देहरादून में सबसे ज्यादा 368 शामिल हैं। सर्किल रेट बढ़ने से स्टांप एवं निबंधन विभाग की आय में भी वृद्धि हुई है जिससे विभाग को राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। सोमवार को रजिस्ट्री से 8.22 करोड़ की आय हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    रविंद्र बड़थ्वाल, जागरण, देहरादून। प्रदेश में नये सर्किल रेट लागू होने के बाद भी जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर उत्साह में कमी नहीं आई है। 24 घंटे के भीतर पूरे प्रदेश में भूमि की 928 रजिस्ट्री हुई हैं। देहरादून में सर्वाधिक 368, हरिद्वार में 268 के आंकड़े के साथ दूसरे और ऊधम सिंह नगर में 114 रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्किल रेट बढ़ने के बाद आश्चर्यजनक ढंग से रजिस्ट्री की संख्या में तेजी देखी गई है। पिछले वर्षों से यह ट्रेंड अलग रहा है। एक दिन पहले हो रही आय में नये सर्किल रेट में लगभग दोगुना वृद्धि देखकर स्टांप एवं निबंधन विभाग भी उत्साहित है।

    प्रदेश में गत रविवार से नये बढ़े हुए सर्किल रेट लागू हो चुके हैं। आमतौर पर सर्किल रेट बढ़ने के कुछ दिनों तक भूमि खरीद-बिक्री का कारोबार सुस्त रहता है। लेकिन, सोमवार को उम्मीद के विपरीत अच्छी-खासी संख्या में रजिस्ट्री हुईं।

    इससे चालू वित्तीय वर्ष में स्टांप एवं निबंधन विभाग की आय में वृद्धि होने का अनुमान है। विभाग वार्षिक लक्ष्य से अधिक आय अर्जित कर सकता है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में 928 करोड़ की आमदनी स्टांप एवं निबंधन से हुई है। यह कुल वार्षिक लक्ष्य का 33 प्रतिशत है। इसमें और वृद्धि तय है।

    यह भी पढ़ें- यूपी में ग्रीन क्रेडिट योजना से जंगलों का पुनरुद्धार, निजी क्षेत्रों का लिया जाएगा सहयोग

    चालू वित्तीय वर्ष में स्टांप एवं निबंधन से 2799 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। सोमवार को रजिस्ट्री से 8.22 करोड़ की आय प्राप्त हुई, जबकि सर्किल रेट लागू होने से पहले यह दैनिक आय 4.62 करोड़ रुपये रही है।

    नये सर्किल रेट लागू होने के बाद सोमवार को जिलेवार रजिस्ट्री का ब्योरा 

    जिला
    		 रजिस्ट्री
    अल्मोड़ा  31
    चमोली 01
    चंपावत 10
    देहरादून 368
    हरिद्वार 268
    नैनीताल 76
    पौड़ी  33
    पिथौरागढ़  03
    टिहरी 17

    ऊधम सिंह नगर

    		 114
    उत्तरकाशी 04

    स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन से प्राप्त आय (धनराशि-करोड़ रुपये):

    वर्ष
    		 राजस्व
    2019-20 1072
    2020-21 1107
    2021-22 1488
    2022-23 1987
    2023-24 2432
    2024-25 2665