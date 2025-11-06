जागरण संवाददाता, देहरादून। बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग के संदिध हालात में लापता होने के बाद रेरा ने उनकी परियोजना रायपुर-थानो रोड स्थित आवासीय परियोजना इंपीरियल वैली में प्लाट बिक्री पर रोक लगा दी है।

बता दें कि गर्ग परिवार समेत गत 17 अक्टूबर से लापता हैं। वह परिवार के साथ 16 अक्टूबर को अपने ससुराल हापुड़ उत्तर प्रदेश गए थे और 17 अक्टूबर की दोपहर वहां से देहरादून के लिए निकले थे। साथ में उनकी पत्नी, माता-पिता और एक बच्चा था। उनके साले ने हापुड़ कोतवाली में जीजा और उनके परिवार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई हुई है।