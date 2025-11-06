Language
    संदिग्‍ध हालात में लापता हुआ देहरादून का बिल्डर कपल, रेरा ने लगाई इंपीरियल वैली में बिक्री पर रोक

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    देहरादून का एक बिल्डर कपल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंपीरियल वैली प्रोजेक्ट में बिक्री पर रोक लगा दी है। पुलिस लापता बिल्डर कपल की तलाश में गहन जांच कर रही है, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।

    बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग के संदिध हालात में लापता। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी गर्ग के संदिध हालात में लापता होने के बाद रेरा ने उनकी परियोजना रायपुर-थानो रोड स्थित आवासीय परियोजना इंपीरियल वैली में प्लाट बिक्री पर रोक लगा दी है।

    बता दें कि गर्ग परिवार समेत गत 17 अक्टूबर से लापता हैं। वह परिवार के साथ 16 अक्टूबर को अपने ससुराल हापुड़ उत्तर प्रदेश गए थे और 17 अक्टूबर की दोपहर वहां से देहरादून के लिए निकले थे। साथ में उनकी पत्नी, माता-पिता और एक बच्चा था। उनके साले ने हापुड़ कोतवाली में जीजा और उनके परिवार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई हुई है।

    इस बीच उनके इंपीरियल वैली (प्लॉटेड डेवलपमेंट) प्रोजेक्ट पर रेरा ने बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। रेरा के प्रभारी अध्यक्ष अमिताभ मैत्रा ने यह आदेश उस शिकायत के बाद जारी किया, जिसमें निवेशक कमल गर्ग ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना में 40 लाख रुपये निवेश किए हैं और बिल्डर के लापता होने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला व्यक्ति प्लॉट बेच सकता है।

