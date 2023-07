राज्यपाल से आशा मालवीय ने राजभवन में की मुलाकात, लेफ्टिनेंट ने की साइकिलिस्ट के अनूठे प्रयासों की सराहना

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से राजभवन में रविवार को साइकिलिस्ट आशा मालवीय ने मुलाकात की। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा के उद्देश्य से आशा मालवीय द्वारा साइकिल यात्रा के जरिए जागरूकता फैलाये जाने के अनूठे प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि वह समस्त युवा बेटियों और महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। राज्यपाल ने आशा मालवीय को शुभकामना देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

राज्यपाल से आशा मालवीय ने राजभवन में की मुलाकात

जागरण टीम, देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से राजभवन में रविवार को साइकिलिस्ट आशा मालवीय ने मुलाकात की। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा के उद्देश्य से आशा मालवीय द्वारा साइकिल यात्रा के जरिए जागरूकता फैलाये जाने के अनूठे प्रयासों की सराहना की। समस्त युवा बेटियों व महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं आशा- राज्यपाल राज्यपाल ने कहा कि वह समस्त युवा बेटियों और महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। अपनी साइकिल यात्रा से उनके द्वारा पूरे देश में एकता का भी एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है जो सराहनीय है। राज्यपाल ने आशा मालवीय को शुभकामना देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साइकिल यात्रा के जरिए देशभर में जागरूकता का कार्य आशा मालवीय, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली हैं। वह महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से देशभर में साइकिल यात्रा के जरिए जागरूकता का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यात्रा की शुरुआत 01 नवम्बर 2022 से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्पन्न होगी यात्रा यह यात्रा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सम्पन्न की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत के 28 राज्यों में कुल 25 हजार किमी की यात्रा तय की जायेगी। इस यात्रा के दौरान उनके द्वारा अभी तक 24 राज्यों में 19700 किमी की दूरी तय की जा चुकी है।

Edited By: riya.pandey