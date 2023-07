Pauri Garhwal: नाबालिग के अपहरण मामले में एक गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज; किशोरी बरामद

पिछले महीने सतपुली तहसील क्षेत्र से बहला-फुसलाकर भगाई गई नाबालिग को रेगुलर पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर दिया। मामले में थलीसैण निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बीते जून माह में सतपुली तहसील निवासी एक किशोरी को थलीसैण प्रखंड निवासी एक युवक भगा कर ले गया। मामले में किशोरी के पिता की ओर से संबंधित राजस्व क्षेत्र में तहरीर दी गई।

नाबालिग के अपहरण मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: पिछले महीने सतपुली तहसील क्षेत्र से बहला-फुसलाकर भगाई गई नाबालिग को रेगुलर पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर दिया। मामले में थलीसैण निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बीते जून माह में सतपुली तहसील निवासी एक किशोरी को थलीसैण प्रखंड निवासी एक युवक भगा कर ले गया। मामले में किशोरी के पिता की ओर से संबंधित राजस्व क्षेत्र में तहरीर दी गई, जिसके बाद राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला लैंसडौन कोतवाली पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। आरोपी के पास से किशोरी को किया गया बरामद कोतवाली प्रभारी हरिओम चौहान ने बताया कि मामले में दिल्ली में ज्वालापुरी (पंजाबी बाग) से प्रखंड थलीसैण के अंतर्गत ग्राम लैंगल निवासी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से नाबालिग को भी बरामद कर दिया गया। रविवार को बेस चिकित्सालय कोटद्वार में नाबालिग का मेडिकल करवाया गया।

Edited By: riya.pandey