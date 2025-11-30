दुबई में रह रहे बेटे को गिरफ्तार बता 87 वर्षीय रिटायर्ड टीचर को 11 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 32 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून: साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त अध्यापिका को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 32.17 लाख रुपये ठग लिए। सेवानिवृत्त अध्यापिका का बेटा दुबई में रहता है। ठगों ने कहा कि उनका बेटा पकड़ा गया है और उसके मोबाइल में कुछ संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं।

ऐसे में पुलिस जल्द उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। साइबर ठग सेवानिवृत्त अध्यापिका और उनके पति को 11 दिन तक घर पर डिजिटल अरेस्ट कर उनसे रुपये ट्रांसफर करवाते रहे। 32.17 लाख रुपये की रकम ट्रांसफर करने के बाद सेवानिवृत्त अध्यापिका को ठगी का एहसास हुआ और पुलिस में शिकायत की। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैंट क्षेत्र निवासी 87 वर्षीय सुषमा पंत निवासी सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं। सुषमा पंत के मुताबिक 19 नवंबर को उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। थोड़ी ही देर बाद उसी नंबर से वीडियो काल आई। काल करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया। काल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। व्यक्ति ने कहा कि आपका बेटा विदेश में रहता है और वह आपराधिक मामले में पकड़ा गया है।

धमकाया कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। बेटे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रकम मांगी। सुषमा पंत के मुताबिक 19 नवंबर को ठगों ने उनसे 27.12 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराए। 20 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के नाम का एक पत्र भेजा और 2.05 लाख रुपये टैक्सेशन विभाग के खाते में जमा कराने की बात कहकर अपने खाते में ट्रांसफर कराए।

इसके बाद 26 नवंबर को फिर व्यक्ति ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर तीन लाख रुपये ट्रांसफर करवाए। 29 नवंबर को काल कर धमकी दी कि तत्काल सात लाख रुपये जमा नहीं कराए तो केस बंद नहीं होगा और बेटे के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी।