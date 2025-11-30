साइबर फ्रॉड से बचने का नया मंत्र, सोनीपत पुलिस ने जारी की सिक्योरिटी एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन के तहत एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से भी इस क्राइम से सुरक्षित रहने की अपील की है। एडवाइजरी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी गई है।

इसमें अक्षर, नंबर और सिंबल शामिल करें और एक ही पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल न करें। मजबूत पासवर्ड, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दूसरे सिक्योरिटी उपाय अपनाएं। अपने मोबाइल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करें। अनजान सोर्स से ऐप डाउनलोड न करें और अनजान ईमेल, मैसेज या इंटरनेट मीडिया से मिले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।