साइबर फ्रॉड से बचने का नया मंत्र, सोनीपत पुलिस ने जारी की सिक्योरिटी एडवाइजरी
सोनीपत पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत, लोगों को मजबूत पासवर्ड रखने, सॉफ्टवेयर अपडेट करने, और अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। साइबर अपराध का शिकार होने पर, नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन के तहत एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से भी इस क्राइम से सुरक्षित रहने की अपील की है। एडवाइजरी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी गई है।
इसमें अक्षर, नंबर और सिंबल शामिल करें और एक ही पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल न करें। मजबूत पासवर्ड, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दूसरे सिक्योरिटी उपाय अपनाएं। अपने मोबाइल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करें। अनजान सोर्स से ऐप डाउनलोड न करें और अनजान ईमेल, मैसेज या इंटरनेट मीडिया से मिले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
फोन कॉल, टेक्स्ट या ईमेल पर अपना OTP या पासवर्ड शेयर न करें। अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें।
