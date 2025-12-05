Cyber Crime: पत्नी बोली फ्रॉड काॅल है, बुजुर्ग ने बात की और गवां दिए 8.42 लाख

जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने बैंक आफ इंडिया से स्पेशल असिस्टेंट पद से सेवानिवृत्त अधिकारी को लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा देकर उनके खाते से 8.42 लाख रुपये निकाल लिए। वरिष्ठ नागरिक ने खाते में यह रकम गांव में ताऊ की लड़की की शादी के लिए रखे हुए थे। वरिष्ठ नागरिक जब साइबर ठगों से बात कर रहे थे तो उनकी पत्नी कहती रही कि फ्राड काल है, लेकिन उन्होंने पत्नी की बात नहीं मानी और खाते की पूरी गोपनीय जानकारी साइबर ठग को दे दी।

आरकेडिया ग्रांट प्रेमनगर निवासी प्रेम सिंह ने बताया कि वह बैँक आफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुए हैं। 27 नवंबर को उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने काल किया। व्यक्ति ने खुद को बैंक आफ इंडिया का कर्मचारी बताया और कहा कि आपके द्वारा बैंक मे जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया गया था, उसको बैंक ने निरस्त कर दिया है। अब आपको उसको आनलाइन जमा करना होगा । इसके बाद उन्होंने खाते से संबंधित व डेविट कार्ड की जानकारी मांगी तो विश्वास करके उन्होंने खाते से संबंधित पूरी जानकारी बता दी।