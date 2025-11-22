रेलवे स्टेशन में क्रिकेटर स्नेह राणा का धूमधाम से हुआ सम्मान, सीनियर CCTC के पद पर हैं तैनात

जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय महिला टीम की सदस्य आलराउंडर स्नेह राणा का शुक्रवार को देहरादून रेलवे स्टेशन में धूमधाम से सम्मान हुआ। बीते दो नवंबर को भारतीय महिला टीम द्वारा वनडे क्रिकेट विश्व कप ट्राफी जीतने के बाद पहली बार स्नेह देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची।

स्नेह क्रिकेटर होने के साथ-साथ देहरादून रेलवे स्टेशन में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क (सीसीटीसी) पद पर तैनात हैं और रेलवेज क्रिकेट टीम से भी खेलती हैं। इस दौरान रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भारतीय रेल के लिए गर्व का विषय बताया।