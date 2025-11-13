क्रेडिट कार्ड के केवाईसी के लिए आई काल, साइबर ठगों ने फोन हैक कर खाते से निकाल लिए 1.43 लाख रुपये

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) : आनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद केवाईसी के लिए आई काल के बाद हैकर ने एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर खाते से 1.43 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा ने बताया की जीरो प्वांइट नकरौंदा निवासी अभिनव नौटियाल ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उसने क्रेडिट कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन किया था।

जैसे फोटो गैलरी खोली फोन हुआ हैक इस संबंध में कार्ड के फायदे बताने के नाम पर उसे एक काल आई इसके बाद उसने केवाईसी के नाम पर उस काल को वाट्सएप पर ट्रांसफर कराया। फोन करने वाले व्यक्ति ने सेल्फी लेने को कहा, सेल्फी लेने के बाद उसने फोटो गैलरी खोलने को कहा। जैसे ही उसने गैलरी खोली उसका फोन हैक हो गया।