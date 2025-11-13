Language
    क्रेडिट कार्ड के केवाईसी के लिए आई काल, साइबर ठगों ने फोन हैक कर खाते से निकाल लिए 1.43 लाख रुपये

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:24 PM (IST)

    देहरादून जिले के डोईवाला में एक व्यक्ति ने आनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया। केवाईसी के नाम पर एक हैकर ने उसे काल किया और उसका फोन हैक कर लिया। हैकर ने उसके खाते से 1.43 लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) : आनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद केवाईसी के लिए आई काल के बाद हैकर ने एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर खाते से 1.43 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर

    डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा ने बताया की जीरो प्वांइट नकरौंदा निवासी अभिनव नौटियाल ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उसने क्रेडिट कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन किया था।

    जैसे फोटो गैलरी खोली फोन हुआ हैक

    इस संबंध में कार्ड के फायदे बताने के नाम पर उसे एक काल आई इसके बाद उसने केवाईसी के नाम पर उस काल को वाट्सएप पर ट्रांसफर कराया। फोन करने वाले व्यक्ति ने सेल्फी लेने को कहा, सेल्फी लेने के बाद उसने फोटो गैलरी खोलने को कहा। जैसे ही उसने गैलरी खोली उसका फोन हैक हो गया।

    फोन नहीं हो रहा था स्विच आफ भी

    उसके बाद उसके फोन पर आए ओटीपी उसे नजर आ रहे थे लेकिन वह उसे रोक नहीं पा रहा था। फोन स्विच आफ भी नहीं हो रहा था। हैकर ने इतनी देर में ही उसके क्रेडिट कार्ड से तीन अलग-अलग बार में कुल एक लाख 43 हजार 418 रुपये अन्य निकल लिए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

