पहली सालगिरह यादगार बनाने गुजरात से ऋषिकेश पहुंचा जोड़ा, होटल में हुआ कुछ ऐसा मायूस लौटा
गुजरात से एक जोड़ा अपनी पहली सालगिरह मनाने ऋषिकेश गया, लेकिन होटल में अपेक्षित सुविधाएँ न मिलने के कारण वे निराश हो गए। उनकी यात्रा यादगार बनने की बजाय निराशाजनक रही, क्योंकि होटल उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। शादी की पहली सालगिरह को यादगार बनाने के लिए गुजरात से आए नव दंपति ने तपोवन स्थित एक प्रमुख होटल में जेवर चोरी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने होटल कर्मियों व प्रबंधन पर शिकायत सुनने के बजाय अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दंपति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उत्तराखंड पुलिस को भी मेल के माध्यम से शिकायत की है।
अहमदाबाद गुजरात निवासी अभिषेक अग्रवाल व उनकी पत्नी जसिका गोयल ने बताया कि वे बीते 21 नवंबर को ऋषिकेश घूमने आए थे और यहां तपोवन (टिहरी) स्थित इशान सैलवास होटल में ठहरे थे। कहा कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे रूम चेक आउट था। रूम चेक आउट के बाद उन्होंने आयुर्वेद स्पा की सेवा ली थी।
अभिषेक व जसिका ने कहा कि उन्होंने स्पा कर्मी के कहने पर अपने गले में पहने हुए सोने के जेवर को उतारकर अपने कपड़े के साथ रख दिया, लेकिन जब वे दोनों स्पा पूरी होने के बाद उठे तो देखा कि कपड़े के साथ रखे सोने की एक चैन व दो लोकेट (पति का) व एक मंगलसूत्र (पत्नी का) गायब हैं। दंपति ने आरोप लगाया कि उन्होंने कर्मियों से गायब सोने की चैन व मंगलसूत्र के बारे में पूछा तो वे उल्टा उन पर झूठ बोलने व फंसाने के आरोप लगाने लगे।
इसके बाद उन्होंने होटल स्वामी से शिकायत की तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। जसिका ने कहा कि उन्हें स्पा रूम में रखी एक आलमारी में सोने का सामान छिपे होने का शक था, लेकिन महिला स्पा कर्मी आलमारी चेक करने नहीं दे रही थी। आरोप है कि जब आलमारी चेक की तो वहीं चेन व दो लोकेट बरामद किए गए, लेकिन मंगलसूत्र नहीं मिला है।
अभिषेक व जसिका ने कहा कि उन्होंने इसकी लिखित शिकायत तपोवन पुलिस को दी है और निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, होटल के स्वामी का पक्ष जानने के लिए उनके दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया गया, जिनमें से एक स्विच आफ था। जबकि, दूसरे नंबर पर काल रिसीव नहीं किया गया।
गुजरात निवासी दंपति की ओर से तपोवन पुलिस चौकी में शिकायत की गई है, जिसमें उन्होंने तपोवन स्थित इशान सैलवास होटल में स्पा के दौरान एक सोने की चैन (पुरुष) व एक मंगलसूत्र (महिला) चोरी होने का आरोप लगाया है। चेकिंग के दौरान पुरुष की सोने की चैन मिल गई है, लेकिन महिला का मंगलसूत्र नहीं मिला है। तपोवन पुलिस जांच में जुटी है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पर्यटकों से जुड़ी शिकायतों के प्रति पुलिस गंभीर है। प्रदीप चौहान, थाना प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती (टिहरी)
जैसा हमारे साथ हुआ, किसी के साथ ना हो: जसिका
जसिका गोयल ने कहा कि 21 नवंबर को उनके विवाह की पहली सालगिरह थी। उन्होंने सोचा था कि वे ऋषिकेश के तपोवन में यादगार लम्हें बिताएंगे, ताकि ये समय कभी ना भूलें, लेकिन दुर्भाग्य से यह समय बुरे अनुभव के रूप में हमेशा याद रहेगा। कहा कि उन्होंने सुना था कि उत्तराखंड में अतिथियों का बहुत सत्कार होता है, लेकिन उन्हें बुरे अनुभव नसीब हुए। कहा कि उन्होंने कमरे का 10 हजार रुपये भुगतान किया था। जसिका ने कहा कि इससे सिर्फ पर्यटकों को निराशा नहीं मिलती, बल्कि स्थानीय पर्यटन व पर्यटन से जुड़े लोग भी प्रभावित होते हैं। वे यही प्रार्थना करेंगी कि जैसा उनके साथ हुआ है, वैसा अन्य किसी के साथ ना हो।
