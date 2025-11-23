पहली सालगिरह यादगार बनाने गुजरात से ऋषिकेश पहुंचा जोड़ा, होटल में हुआ कुछ ऐसा मायूस लौटा

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। शादी की पहली सालगिरह को यादगार बनाने के लिए गुजरात से आए नव दंपति ने तपोवन स्थित एक प्रमुख होटल में जेवर चोरी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने होटल कर्मियों व प्रबंधन पर शिकायत सुनने के बजाय अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दंपति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उत्तराखंड पुलिस को भी मेल के माध्यम से शिकायत की है।

अहमदाबाद गुजरात निवासी अभिषेक अग्रवाल व उनकी पत्नी जसिका गोयल ने बताया कि वे बीते 21 नवंबर को ऋषिकेश घूमने आए थे और यहां तपोवन (टिहरी) स्थित इशान सैलवास होटल में ठहरे थे। कहा कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे रूम चेक आउट था। रूम चेक आउट के बाद उन्होंने आयुर्वेद स्पा की सेवा ली थी।

अभिषेक व जसिका ने कहा कि उन्होंने स्पा कर्मी के कहने पर अपने गले में पहने हुए सोने के जेवर को उतारकर अपने कपड़े के साथ रख दिया, लेकिन जब वे दोनों स्पा पूरी होने के बाद उठे तो देखा कि कपड़े के साथ रखे सोने की एक चैन व दो लोकेट (पति का) व एक मंगलसूत्र (पत्नी का) गायब हैं। दंपति ने आरोप लगाया कि उन्होंने कर्मियों से गायब सोने की चैन व मंगलसूत्र के बारे में पूछा तो वे उल्टा उन पर झूठ बोलने व फंसाने के आरोप लगाने लगे।

इसके बाद उन्होंने होटल स्वामी से शिकायत की तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। जसिका ने कहा कि उन्हें स्पा रूम में रखी एक आलमारी में सोने का सामान छिपे होने का शक था, लेकिन महिला स्पा कर्मी आलमारी चेक करने नहीं दे रही थी। आरोप है कि जब आलमारी चेक की तो वहीं चेन व दो लोकेट बरामद किए गए, लेकिन मंगलसूत्र नहीं मिला है।