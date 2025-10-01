मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटेलनगर की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि त्योहारों में तनाव पैदा करना एक साजिश है। देवभूमि में धार्मिक कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार दंगारोधी कानून के तहत दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत रोज पटेलनगर में हुई घटना के बाद अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों में तनाव पैदा करना एक सोची समझी साजिश है। देवभूमि में मजहबी कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गृह विभाग ने भी मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। उपद्रव की किसी भी प्रकार की घटना पर त्वरित कार्रवाई के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को अपने वीडियो संदेश में कहा कि जो ताकतें एक भारत, श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती और तुष्टिकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, लगातार अशांति व दंगे के माध्यम से समाज में जहर घोलने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी से लगाव है तो उसके नाम की तख्ती उठाकर घूमने का अधिकार उन्हें किसने दिया है।

यदि, आप किसी का सम्मान करते हैं तो वह तभी तक है जब वह आचरण में नजर आए। यह उन्माद, दंगे या धार्मिक कट्टरपंथ के रूप में नजर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।