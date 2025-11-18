उत्तराखंड में दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों का होगा कैशलेस उपचार, CM ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन व स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रदेश में दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों का आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मार्च, 2026 तक शत प्रतिशत क्रैश बैरियर लगाने और जिला सड़क सुरक्षा समितियों के माध्यम से इनकी गुणवत्ता जांच करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस अड्डों पर नियमित स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री ने इसकी नजीर भी पेश की। वह बैठक के बाद सीधा आइएसबीटी पहुंचे और वहां सफाई भी की।

मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए रिस्पांस टाइम कम किया जाए।

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी की जाए। उन्होंने एआइ और तकनीकी आधारित यातायात प्रबंधन तंत्र पर ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि चिह्नित ब्लैक स्पाट्स पर सड़क चौड़ीकरण के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

उन्होंने दुर्घटनाओं से बचाव और त्वरित सहायता के लिए आमजन को फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग प्रोग्राम नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वाहनों के रूकने की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर की जाए जहां आस-पास सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने पर्यटन व परिवहन विभाग को समन्वय बनाकर इसकी कार्ययोजना बनाने को कहा गया है।

उन्होंने शीतकालीन यात्रा और आगामी चारधाम यात्रा व नंदादेवी राजजात के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में ये भी दिए निर्देश

108 एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम कम करने को बने कार्ययोजना

नमी व जल प्रवाह वाले स्थलों पर सड़क पर डामर के स्थान पर बनाया जाए कंक्रीट पैच

गन्ना पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानों के साथ बैठक कर उन्हें ढुलाई के दौरान सड़क सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए।

नए मानकों के अनुसार दुर्घटना संभावित स्थलों का चिह्नीकरण

मार्गों पर गति सीमा का हो शीघ्र निस्तारण, सूचना पट्ट लगाए जाएं

हिट एंड रन के प्रकरणों का हो समयबद्ध निस्तारण

वन विभाग सड़कों के किनारे लगाए बांस के वृक्ष

पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई जाए नियमावली

यह भी पढ़ें- Dehradun News : गंदगी पर भड़के CM पुष्कर सिंह धामी, खुद उठाया झाड़ू; आइएसबीटी पर चलाया सफाई अभियान