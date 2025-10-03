मुख्यमंत्री धामी ने खादी ग्रामोद्योग भवन से की खरीदारी, कहा- जनता अधिक से अधिक अपनाए स्वदेशी उत्पाद

Language
    By Ashok Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:29 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी अपनाने के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर खादी ग्रामोद्योग भवन से खरीदारी की। उन्होंने प्रदेशवासियों से त्योहारों पर खादी और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खादी स्वदेशी विचारों का प्रतीक है और वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है। स्थानीय उत्पादों को खरीदने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकराता रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन से खरीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे त्योहारों पर विशेष रूप से खादी और स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं।

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि यह महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों और आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वोकल फार लोकल अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जो देश की आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी और अन्य स्वदेशी वस्तुओं की खरीद से न केवल स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे राज्य की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त होगी।

    उन्होंने जनता से आग्रह किया कि त्योहारों, खासकर दीपावली जैसे अवसरों पर स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करेगा, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा।

    इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और व्यापारी उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।