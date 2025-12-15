CM धामी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा- 'अदम्य साहस के बल पर रखी अखंड एवं सशक्त भारत की नींव'

Language
    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:37 AM (IST)

     सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखंड भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं 'भारत रत्न' लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस के बल पर देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर अखंड एवं सशक्त भारत की नींव रखी।

    राष्ट्रहित के प्रति उनका अटल संकल्प, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए सरदार पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

