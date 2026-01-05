CM धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात, 4100 करोड़ की चार सड़क परियोजनाओं को केंद्र से मांगी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश बाइपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-बागेश्वर-कांडा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव रखे। लगभग 4100 करोड़ से अधिक की इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध उन्होंने किया। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया।

नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य से संबंधित कई अहम परियोजनाओं व अन्य महत्वपूर्ण विषयों को उठाया। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश बाइपास परियोजना के अंतर्गत तीन पानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किमी लंबा चार लेन बाइपास बनाया जाना है।

इसकी अनुमानित लागत 1161 करोड़ रुपये है। इसके अंतर्गत 4.876 किमी लंबाई में तीन हाथी कारीडोर के लिए एलिवेटेड मार्ग, चंद्रभागा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल और रेलवे पोर्टल पर 76 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त श्यामपुर रेलवे क्रासिंग पर 318 करोड़ की लागत से 76 मीटर लंबा आरओबी बनाया जाएगा। इससे नेपाली फार्म से ऋषिकेश नटराज चौक तक यातायात निर्बाध हो सकेगा।