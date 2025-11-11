Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

    By RAVINDRA KUMAR BARTHWALEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान चाहती है और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है। धामी ने राज्य के विकास में जनता से सुझाव और सहयोग मांगा है। सरकार का लक्ष्य जनता का हित और प्रदेश का विकास है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सूवि

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं।

    सीएम ने कहा, नियमित रूप से लें फीडबैक

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों एवं मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर को हमें प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने के रूप में इस्तेमाल करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM pushkar singh dhami

    प्रत्येक विभाग को करना है जिम्मेदारीपूर्वक कार्य

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जन समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना है। इसके लिए प्रत्येक विभाग को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा।

    CM pushkar

    जनता से जनसेवा के प्रयासों में सहभागी बनने का आह्वान

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी व तकनीकी माध्यमों से सुलभ बनाया जाए।

    कहा, सुझावों को नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाएगा

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की रजत जयंती वर्ष जनभागीदारी और संवाद का अवसर है। इस दौरान जनता से प्राप्त सुझावों और मांगों को नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के हर नागरिक को विकास योजनाओं का सीधा लाभ जनता को जल्दी मिले।

    CM pushkar Dhami News

    जनता से जनसेवा के प्रयासों में सहभागी बनने का किया आह्वान

    उन्होंने जनता से भी राज्यहित में रचनात्मक सुझाव देने और जनसेवा के प्रयासों में सहभागी बनने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रत्येक नीति और निर्णय का मूल उद्देश्य जनता का हित और प्रदेश का समग्र विकास है।

    यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, वर्ष 2047 के विकसित उत्तराखंड के मंत्र पर चल रहा प्रदेश

    यह भी पढ़ें- देवभूमि उत्तराखंड में कड़े कानूनों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी