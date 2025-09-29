'स्वदेशी' सिर्फ एक नारा नहीं, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की है नींव : सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया और हर घर स्वदेशी घर-घर स्वदेशी नारे को लॉन्च किया। उन्होंने स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया और राज्यवासियों से इसे अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी किसानों कारीगरों और छोटे व्यापारियों के प्रति सम्मान का विषय है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । भाजपा का देशव्यापी आत्मनिर्भर भारत अभियान रविवार से उत्तराखंड में भी प्रारंभ हो गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत करते हुए अभियान के लोगो और नारे हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी की लांचिंग भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। यह प्राचीन काल से सनातन संस्कृति की हमारी जीवन पद्धति है। उन्होंने राज्यवासियों का आह्वान किया कि इस त्योहारी सीजन में स्वदेशी को प्राथमिकता देने का संकल्प लें। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फार द वर्ल्ड के मूलमंत्र को अपनाएं और इसे आत्मसात करें।

स्वदेशी अपनाने के लिए किया प्रेरित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्यभर में 25 दिसंबर तक भाजपा बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। अभियान की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में यह अभियान और मजबूती देगा। स्वदेशी का संकल्प किसानों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों व उद्यमियों के प्रति सम्मान का विषय भी है।

स्वदेशी का संकल्प केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल देश की माटी से जुड़ते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी नई ऊर्जा का संचार किया था। उन्होंने कहा कि आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दीयों तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया, यूपीआइ जैसी तकनीक तक फैल चुका है।

हाउस आफ हिमालयाज ब्रांड को स्थापित किया इसका प्रभाव आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने तक दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए हाउस आफ हिमालयाज ब्रांड स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को देश-विदेश में बाजार मिला है। हमारे किसान मंडुवा, झंगोरा, मसाले, औषधीय पादपों की खेती के जरिये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

युवाओं को स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से स्वदेशी उद्यमिता की ओर अग्रसर किया जाएगा। जीएसटी दरों में कमी से आमजन को फायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से व्यापारियों व आमजन को फायदा हुआ है। उन्होंने स्वयं भी राज्य में विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों व उपभोक्ताओं से संवाद कर इसकी जानकारी ली है।

चुनाव में छात्रों ने उत्साह से लिया भाग सभी में इसे लेकर उत्साह है। छात्रसंघ चुनावों में राष्ट्रवादी विचारों की जीत छात्र संघ चुनावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इसमें प्रचंड जीत मिली है। यह राष्ट्रवादी विचारों की जीत है। छात्र-छात्राओं ने जो विश्वास विद्यार्थी परिषद में जताया है, उससे सभी में उत्साह का संचार हुआ है।