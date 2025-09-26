वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन से देहरादून में होगी सफाई, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का शुभारंभ किया। उन्होंने देहरादून को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर निगम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और सभी से देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में नगर निगम देहरादून की ओर से संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग आफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून को साफ सुथरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम देहरादून के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट तकनीक आधारित यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाने के लिए तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। नगर निगम के बेड़े में शामिल उन्नत मशीनों से सड़कों की नियमित सफाई अधिक प्रभावी होगी। साथ ही धूल व प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, जिससे आमजन को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा।