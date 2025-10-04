CM धामी ने अधिकारियों संग की बैठक, बोले- सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारी और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नंदा राजजात मार्गों के रखरखाव और सड़कों की मरम्मत पर जोर दिया। आपदा राहत कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने शहरों में यातायात कम करने और मिलावट रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर लें। इस अवसर पर कार्यक्रमों में जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीएम ने कहा कि सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण-मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने नंदा राजजात मार्गों के रखरखाव व यात्रा के रात्रि पड़ावों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सभी संबंधित संस्थानों एवं अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

कहा, शहरों में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। साफ-सफाई के साथ खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए जांच अभियान सघनता से चलाया जाए। कहा कि प्रदेश में निर्माण व नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।