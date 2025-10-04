UKSSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश, युवाओं की मांग पर सीएम धामी ने की पहल

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण युवाओं ने आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग पर इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र के तीन पन्ने आउट होने के प्रकरण की सीबीआइ जांच के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को संस्तुति कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की युवाओं की मांग पर की गई इस घोषणा को सरकार ने अमलीजामा पहना दिया है।

यूकेएसएसएससी की गत 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार जिले के एक परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र के तीन पन्ने आउट होने का प्रकरण सामने आया था। प्रश्नपत्र लीक किए जाने के इस प्रकरण के विरोध में युवाओं ने आंदोलन छेड़ दिया था।

यद्यपि, प्रदेश सरकार ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ में इस संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों पर भी गाज गिर चुकी है। सरकार ने एसआइटी का गठन का जांच प्रारंभ कर दी। साथ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग को भी जांच सौंपी गई है।