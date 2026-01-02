उत्तराखंड: नये साल में प्रदेश को प्रगति पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने किया संवाद

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से गुरुवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट कर नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को नये वर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर प्रदेश के समग्र विकास, जनकल्याण एवं सुशासन से जुड़े विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक संवाद हुआ।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी राज्यपाल से भेंट कर नव वर्ष की बधाई दी। इसके उपरांत राज्यपाल से प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आइटीबीपी के अधिकारियों सहित लोक भवन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भेंट कर नव वर्ष की बधाइयां दीं।