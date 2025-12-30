Language
    चौखुटिया उप जिला चिकित्सालय के लिए 53 नए पदों और निर्माण कार्यों के लिए 25 लाख की मिली मंजूरी

    By Vikas Gusain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:24 AM (IST)

    प्रदेश सरकार ने चौखुटिया उप जिला चिकित्सालय को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 53 नए पद सृजित किए हैं और भवन विस्तार, क्ष ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने चौखुटिया उप जिला चिकित्सालय को सुदृढ़ जारी करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 53 नए पदों को सृजित करने के साथ ही भवन विस्तार, क्षमता वृद्धि और आधुनिक सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि भी जारी करने संबंधी शासनादेश दिया है।

    सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार द्वारा इनके लिए अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। पद स्वीकृति संबंधी आदेश के अनुसार उपजिला चिकित्सालय के सुचारु और प्रभावी संचालन के लिए कुल 53 पदों का सृजित किए गए हैं। इनमें 42 पद नियमित और शेष आउटसोर्स व्यवस्था के तहत भरे जाएंगे।

    इनमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के फिजिशियन, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ , स्त्री रोग विशेषज्ञ नेत्र रोग विशेषज्ञ अस्थि रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, ईएनटी सर्जन , सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर, चर्म रोग विशेषज्ञ तथा दंत रोग विशेषज्ञ जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का भी सृजन किया गया है। इनमें जिसमें नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

    25 लाख की धनराशि स्वीकृत

    वित्तीय सहायता संबंधी आदेश में प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा तैयार 87.20 लाख रुपये के अनुमानित बजट के सापेक्ष डीपीआर और प्रारंभिक कार्यों के लिए स्वीकृत है। शासनादेश में निर्माण कार्यों के लिए सख्त मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।।

    स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार बताया गया कि चौखुटिया को उपजिला चिकित्सालय के रूप में विकसित करने से मानव संसाधन, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और आधुनिक भवन निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को अपने द्वार पर ही बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।