चौखुटिया उप जिला चिकित्सालय के लिए 53 नए पदों और निर्माण कार्यों के लिए 25 लाख की मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने चौखुटिया उप जिला चिकित्सालय को सुदृढ़ जारी करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 53 नए पदों को सृजित करने के साथ ही भवन विस्तार, क्षमता वृद्धि और आधुनिक सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि भी जारी करने संबंधी शासनादेश दिया है।



सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार द्वारा इनके लिए अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। पद स्वीकृति संबंधी आदेश के अनुसार उपजिला चिकित्सालय के सुचारु और प्रभावी संचालन के लिए कुल 53 पदों का सृजित किए गए हैं। इनमें 42 पद नियमित और शेष आउटसोर्स व्यवस्था के तहत भरे जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के फिजिशियन, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ , स्त्री रोग विशेषज्ञ नेत्र रोग विशेषज्ञ अस्थि रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, ईएनटी सर्जन , सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर, चर्म रोग विशेषज्ञ तथा दंत रोग विशेषज्ञ जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का भी सृजन किया गया है। इनमें जिसमें नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।