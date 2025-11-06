Language
    दिल्ली से ऋषिकेश आ रही बस के चालक को आई झपकी, खड़े ट्रक से टकराई, अटकी रही 40 यात्रियों की सांसें

    By Gaurav Mamgain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    दिल्ली से ऋषिकेश आ रही एक बस  गुरुवार सुबह रायवाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक को झपकी आने से बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। बस में 40 यात्री सवार थे, जो सुरक्षित हैं, लेकिन चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी गई थी।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: उत्तराखंड परिवहन निगम की अनुबंधित बस के चालक की झपकी से गुरुवार सुबह 40 यात्रियों की जान पर बन आई। बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। शुक्र रहा कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। चालक और परिचालक को आंशिक चोट आई है। बस दिल्ली से ऋषिकेश आ रही थी।

    दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब चार बजे रायवाला में सत्यनारायण मंदिर के समीप हुई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    उत्तराखंड परिवहन निगम के ऋषिकेश डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि किसी यात्री को चोट नहीं आई है। चालक और परिचालक आगे बैठे थे, जिस कारण दोनों को आंशिक चोट लगी है।

    यह अनुबंधित बस (वाहन संख्या 1952) ऋषिकेश डिपो की है। एजीएम ने बताया कि पूछताछ में हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। चालक ओवर शिफ्ट नहीं कर रहा था।

    रायवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक आरएस खोलिया ने बताया कि पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, बस और ट्रक घटना स्थल से जाए जा चुके थे।

